Sabato la Veglia Vocazionale con il vescovo Forte a Santa Maria Maggiore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 24 aprile nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto si celebrerà la Veglia Vocazionale presieduta dall’arcivescovo mons. Bruno Forte.

La preghiera inizierà alle ore 19 per dare la possibilità ai fedeli di partecipare e di tornare in tempo utile (entro le ore 22) nelle proprie dimore.

Il tema sarà quello proposto dal Centro Nazionale Vocazioni ispirato al numero 141 della Gaudete et Exsultate: “La santificazione è un cammino comunitario da fare A DUE A DUE”.

Per chi non riuscisse a partecipare sarà possibile seguire la preghiera online sia sul canale YouTube della parrocchia Santa Maria Maggiore sia sulla Pagina Facebook del Centro Diocesano Vocazioni.

Ci permettiamo di suggerire – per le persone impossibilitate a venire – una sorta di appuntamento nelle proprie chiese (o locali) collegandosi in diretta magari con i ragazzi e i giovani.

Non stanchiamoci di pregare per le vocazioni.

Sperando di offrire un servizio utile vi salutiamo cordialmente.

Don Domenico Spagnoli e il Centro Diocesano Vocazioni