'Tra le pagine della storia', apporto intellettuale alle lotte per l'uguaglianza e la parità

Grande successo per l'evento online dell'Università delle Tre Età di Cupello, "Tra le pagine della storia", nel corso del quale si sono alternati momenti di poesia, racconto e interpretazione per celebrare alcune tra le più grandi donne della storia che hanno fortemente segnato il travagliato cammino per l'emancipazione femminile.

L'evento, curato e diretto da Fabio Bruno, ha visto la partecipazione di Silvia Tufano, artista poliedrica e scrittrice, che ci ha accompagnati all'interno di un excursus storico nel quale ci sono state presentate quattro donne che hanno cambiato il mondo: Anna Magnani, Rosa Parks, Malala Yousafzai e Raffaella Ottaviano.

Al racconto di Silvia Tufano si è aggiunto quello dell'attrice e regista Giuliana Antenucci che ha dato voce alle quattro donne, interpretando le loro parole e i loro pensieri. L'evento ha visto la partecipazione della giovane allieva della scuola di recitazione di Giuliana Antenucci, Lucrezia Macchia, che ha letto parole toccanti dell' attivista pakistana Malala Yousafzai.

Augurandoci che un evento di tal spessore e impatto possa essere presto relizzato in presenza, facciamo i nostri complimenti agli ideatori e ai partecipanti di questa importante iniziativa che ha contribuito enormemente a dare un apporto intellettuale alle lotte per l'uguaglianza e la parità che, ancora oggi, moltissime donne sono costrette a vivere.