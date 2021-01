Conversazioni in inglese, al via gli incontri all'InformaGiovani di Vasto

Questa settimana iniziano gli incontri di conversazione inglese organizzati dallo Sportello InformaGiovani del Comune di Vasto.

L’appuntamento è per giovedì 21 gennaio dalle 18:00 alle 19:30 presso il Centro socio-culturale 'Enrico Berlinguer'.

Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 35 anni e che desiderano migliorare la propria preparazione della lingua inglese attraverso la pratica, ascoltando e parlando.

Ad ogni incontro viene proposto un argomento (viaggi, cucina, tradizioni locali, cinema, sport) su cui dialogare con altre persone in un ambiente informale ed amichevole, con la supervisione di un esperto di lingue. Come tutte le attività dello Sportello, la partecipazione agli incontri è gratuita.

“L’English Coffee è un’opportunità di approfondimento della coscienza della lingua inglese - dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Paola Cianci - utile soprattutto nelle relazioni sociali finalizzate alle esperienze di vita da fare all’Estero principalmente per esigenze lavorative o per studio. Le attività promosse dalle politiche giovanili sono sempre molto apprezzate soprattutto per le professionalità che si dedicano a questo tipo di formazione. Il canale della Consulta Giovanile - conclude l’assessore - è di grande supporto per l’inserimento dei più giovani in questo contesto che ci sta dando grandi soddisfazioni”

Per prenotarsi scrivere all’indirizzo informagiovani@comune.vasto.ch.it o chiamare ai seguenti numeri di telefono: 0873.513134 e 328.7486704.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, e prevedono un numero massimo di partecipanti di 15 persone.