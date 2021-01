La cantautrice Lara Molino su Radio Spazio Blu e “Voce ‘e Popolo” Musica Popolare

In diretta streaming su Radio Spazio Blu e sul Gruppo Facebook “Voce ‘e popolo” Musica Popolare On Air, in onda la trasmissione “La tradizione del Carnevale dalla Sicilia alla Lombardia”.

L’evento presentato da Valentina Ferraiuolo è dedicato ad alcune delle tradizioni legate al Carnevale, un vero viaggio da Sud a Nord, da Mezzojuso a Montemarano, dalla Zeza ai Canti all'altalena, fino a Bagolino.

La cantautrice sansalvese Lara Molino, che da diversi anni sta portando la sua musica e le sue canzoni in lingua abruzzese in giro per l’Italia e nel mondo, apre l’evento radiofonico, con la sua canzone in vernacolo,“Lu Sand’Andònie”, tratta dal suo album “Fòrte e gendìle”. “Il 17 gennaio, giorno in cui ricordiamo Sant’Antonio Abate, comincia il Carnevale – racconta la cantautrice - Sono davvero felice che abbiano scelto proprio la mia canzone per aprire un evento culturale così bello e utile che verrà trasmesso in radio e potrà essere ascoltato ovunque!”.

A fare da Cicerone in questo affascinante percorso attraverso le canzoni e le tradizioni, Roberto D'Agnese della Scuola di Tarantella di Montemarano che ha anche saputo creare una vera rete culturale sulla tradizione del Carnevale dei vari Comuni dell'Irpinia e l'etnomusicologa, ricercatrice e studiosa dell'archivio della Discoteca di Stato di Roma e degli archivi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Giuseppina Colicci, che impreziosisce con il suo sapere il "racconto musicale" di oggi.​