Fabio Clemente con i Boomdabash su Rai 1 a 'L'anno che verrà'

Tra i protagonisti de “L’anno che verrà“, lo spettacolo di fine anno condotto da Amadeus in onda su Rai 1 per attendere il passaggio al 2021, ci sono stati i Boomdabash, band della quale fa parte il vastese Fabio Clemente.

Occasione preziosa anche per festeggiare 15 anni di carriera e il grande successo di “Karaoke”, brano cantato assieme ad Alessandra Amoroso, autentico tormentone estivo del 2020 e gli ottimi riscontri del recente 'Don’t worry' che fa parte di Best Of 2005-2020, raccolta con le canzoni più importanti e significative del loro percorso musicale.

'Don't worry' è un brano che la band racconta così: “E' un pezzo diverso dalle classiche produzioni dei Boomdabash. E’ un inno alla speranza, è facile associare Don’t Worry al periodo che stiamo vivendo ma a gennaio era già nel cassetto di produzione, poi tutto si è fermato. L’abbiamo scelto come singolo perché infonde speranza, invita a restare con la schiena dritta anche in questi momenti”.