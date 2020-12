Messa della notte di Natale, gli orari nelle chiese vastesi

Celebrazioni anticipate, quest'anno per via delle disposizioni anti Covid, per la Messa della notte di Natale nel giorno della Vigilia.

Di seguito gli orari delle funzioni nelle chiese vastesi.

Santa Maria Maggiore, San Giuseppe, San Marco, San Lorenzo e San Paolo ore 19

San Giovanni Bosco e Santa Maria Stella Maris (chiesa di San Francesco d'Assisi) ore 19,30

Santa Maria del Sabato Santo e Santa Maria Incoronata ore 20