"Vasto nel Presepe" - La Natività declinata al Vastese. Terza edizione

Il concorso presepiale organizzato dalla Pro Loco Città del Vasto “La Natività declinata al Vastese” ha un canale Youtube, dove tutti possono visionare e votare i presepi iscritti al Concorso. Sono presenti i presepi delle Sezioni B (scuole, gruppi) e Sezione C "Privati - Hobbisti".

Non tutti i partecipanti hanno rispettato il tema del concorso "Vasto nel presepe - la Natività declinata al vastese", ma l’associazione ha voluto inserire tutti i partecipanti per premiare la buona volontà in questo momento così difficile per tutti. Saranno le due giurie a dare i dovuti giudizi.

La Pro Loco invita a cliccare sul link, a iscriversi al canale e votate i presepi preferiti.

https://www.youtube.com/channel/UCm54jw36hLhxVXA9hGyiGXw