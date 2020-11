Con Suor Alessandra Smerilli "Fratelli tutti: un manifesto per i nostri tempi"

Riprende il ciclo di webinar promossi da RATI (Rete di Abruzzesi per il talento e l’Innovazione) insieme alla Fondazione HUBRUZZO e AIPEC (Associazione degli Imprenditori Italiani per l’Economia di Comunione). La bellezza del prossimo appuntamento, in programma lunedì 30 novembre alle 18, è data dalla possibilità di ascoltare in diretta Suor Alessandra Smerilli, docente vastese di Economia politica presso l’Università Auxilium e Coordinatrice Task Force Economia presso la Commissione Vaticana su Covid-19, intervistata dalla dr.ssa Eugenia Scotti di Tv 2000.

Aprono Giovanni Di Fonzo (RATI), Pietro Isolan (AIPEC) e Marcello Vinciguerra (HUBRUZZO).

Si riparte dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco che si dà la funzione di sentinella, “guardando dritto in faccia la realtà della notte che tutto circonda”.

Compito non facile, perché tutti vorremmo sentirci dire che il mattino è ormai vicino e che all’alba potremmo riprendere il sentiero di sempre come se nulle fosse accaduto. Ma questo Francesco non lo fa, al contrario mette coraggiosamente in discussione l’ordine costituito e tratteggia una nuova architettura del mondo e delle relazioni umane. Il Papa ci incalza con energia perché vede esaurirsi il tempo utile per dare una diversa narrazione socioeconomica e culturale alla fase che attraversiamo, di guardare in faccia la realtà per quella che è, non voltarsi dall’altra parte, ma unirsi per costruire un destino comune diverso, buono ed inclusivo.

Ma chi ci guiderà nell’approfondimento della “Fratelli tutti” sarà Suor Alessandra Smerilli, autrice della “Guida alla lettura” della Enciclica fornendo le chiavi di ingresso nelle tematiche che danno corpo all’importantissimo documento papale.

Non mancheranno riferimenti al grande avvenimento internazionale “The Economy of Francesco” svolto online dal 19 al 21 novembre, radunando 2000 giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo.

Le tre entità associative (AIPEC – HUBRUZZO – RATI) hanno organizzato questo evento perché condividono l’appello alla “fratellanza e all’amicizia sociale” ovvero i contenuti di fondo del documento papale affrontati dagli specifici punti di vista.

“Voglio ringraziare Suor Alessandra Smerilli per l’onore che ci dà con la sua disponibilità e con lei Eugenia Scotti, la dr.ssa Mirella Sansiviero, referente regionale di AIPEC, per il suo prezioso contributo organizzativo, il dr. Marcello Vinciguerra, Consigliere della fondazione HUBRUZZO, nonché Managing Director Honda Italia e i Soci RATI che si sono adoperati per la buona organizzazione dell’evento - dice Di Fonzo -. Tutti insieme invitiamo proprio tutti a partecipare anche attraverso interventi e domande. Pensiamo che associazioni come le nostre debbono svolgere anche questo tipo di attività in un momento particolarissimo per tutti".

Qui il link per assistere e partecipare:

Youtube (Associazione Rati Abruzzo) https://youtu.be/fsOXJ6Y9h3E