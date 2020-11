Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, a Nonsolomusica Radio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Remo Rapino, scrittore e poeta abruzzese, vincitore della 58esima edizione del Premio Campiello, sarà il prossimo ospite di Nonsolomusica Radio.

Venerdì 27 novembre, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, la cantautrice Lara Molino e la giornalista Sara Del Vecchio intervisteranno Rapino. Insieme a lui parleranno della sua ultima opera, “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (Minimum Fax), grazie alla quale ha vinto il prestigioso Premio Campiello, è arrivato finalista al Premio Napoli ed è candidato al Premio Strega.

Il romanzo, molto particolare ed emozionante, racconta uno spaccato del Novecento attraverso lo sguardo del protagonista, Bonfiglio Liborio, considerato una «cocciamatte», ossia il matto del paese.

Remo Rapino vive a Lanciano, è originario di Casalanguida ed è stato insegnante di filosofia nei licei. Ha pubblicato i racconti “Esercizi di ribellione” (Carabba 2012) e alcune raccolte di poesia, tra cui “La profezia di Kavafis” (Moby-dick 2003) e “Le biciclette alle case di ringhiera” (Tabula Fati 2017). Dal 1993 oltre alla professione di docente ha svolto l’attività di scrittore e poeta.

Durante l’intervista in diretta di venerdì, i ragazzi dell’associazione culturale “Nonsolomusica” di San Salvo e le persone in ascolto, potranno salutare Remo Rapino e porgli delle domande. Un evento al quale, soprattutto gli appassionati di libri e di cultura, non possono mancare.