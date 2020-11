'Alimenta la Solidarietà', la raccolta alimentare per le famiglie bisognose

Sabato 7 novembre, presso il Conad Superstore (Pianeta) di via Luigi Cardone e presso i Supermercati Gemmir (Tigre) di via Marco Polo a Vasto l'associazione 'Un Buco nel Tetto' sarà presente per una raccolta alimentare a favore di tante famiglie vastesi bisognose ed in difficoltà.

"Vi aspettiamo numerosi - dicono i promotori -. Basta poco per donare tanto, anche un semplice barattolo di legumi.

Per chi non può venire e vuole aiutarci ad aiutare, può fare un'offerta sul nostro conto corrente scritto sulla locandina. Il ricavato sarà trasformato in buoni spesa per le famiglie".