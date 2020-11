Convegno on line sul trattamento delle neoplasie polmonari: buona la prima

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Il trattamento delle neoplasie polmonari tra innovazione e strategie terapeutiche”: è stato questo il tema del corso che ieri 5 novembre, dalle ore 14.00 alle 18.00, ha polarizzato l’attenzione di 70 partecipanti. Questo, infatti, era il numero massimo di quanti potevano accedere sulla piattaforma, per poter prendere parte all’evento telematico organizzato dall’Associazione “La Conchiglia Onlus Vasto” e dal reparto di Oncologia Lanciano–Vasto.

Responsabile scientifico del corso è stato il dottor Nicola D’Ostilio, primario del reparto di Oncologia Lanciano–Vasto, che ha salutato i presenti, presentato l’evento e introdotto i numerosi relatori, professionisti della materia, che per tutta la durata hanno trattato i vari aspetti della tematica, mettendo in condizione i partecipanti di cogliere appieno i contenuti.

Ulteriori eventi sono in programma con la stessa modalità, per consentire in un momento di transizione nella vita della Nazione, di poter, seppur con modalità diversa, proseguire con iniziative scientifiche a beneficio di numerosi partecipanti.

L'Addetto Stampa de “La Conchiglia Onlus Vasto” Stefano Suriani