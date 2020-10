Il 7 novembre la presentazione del Corso di Scrittura Creativa

La scrittura non è fatta soltanto di parole, frasi, punteggiatura e grammatica. La scrittura nasce da sensazioni più elementari che, attraverso la combinazione di parole, riescono a prendere forma nel - e dare forma al - racconto.

Il corso, ispirato alla "leggerezza" - primo argomento nelle "Lezioni americane" di Calvino - e alla "grammatica" di Rodari, cita esempi dei principali autori di narrativa contemporanea nordamericana, alla ricerca dell'"odore" dello scrivere.

Giunto alla dodicesima edizione, prevede 20 ore di frequenza online in un'esperienza che ti terrà compagnia per i prossimi 6 mesi. Non sono richiesti prerequisiti: i principali riferimenti alla narratologia verranno ripresi e sviluppati ex novo.

Dettagli e info al 338 986 6874 oppure all'indirizzo writeclublab@gmail.com

Ci vediamo online il 7 novembre. Ore 9:30.