Un grande successo

Successo straordinario per l'evento tenutosi ieri sera a Cupello presso Palazzo Marchione.

Protagonista della serata è stata l'artista, eclettica e assolutamente sui generis, Silvia Tufano che ha presentato per la prima volta a Cupello il suo ultimo romanzo dal titolo "Il lungo inverno invincibile".

Le parole dell'autrice, i racconti emozionanti della sua vita straordinaria, le letture avvolgenti dell'attrice Giuliana Antenucci e le coreografie magiche della ballerina Lorenza D'Amico hanno tenuto il numerosissimo pubblico incollato e attento fino alla fine.

La serata è stata moderata con garbo e padronanza dalla giornalista Sara Del Vecchio.

Quattro donne, quattro forme d'arte differenti si sono fuse in armonia dando vita a una serata che resterà a lungo nella memoria dei cittadini cupellesi.

Silvia Tufano continua a far parlare di sé per il suo raro talento, per la sua vita a fianco degli ultimi, e per i suoi successi oltreoceano. La comunità cupellese acquista con l'artista un membro valido e prestigioso che non tarderà a far rivivere all'Abruzzo, e non solo, nuove ed affascinanti esperienze.