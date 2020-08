Maurizio Battista, spettacolo in piazza del Popolo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Lunedì 17 agosto alle ore 21,30, in Piazza del Popolo a Vasto, ci sarà lo spettacolo del cabarettista romano Maurizio Battista, dal titolo ".... ma non doveva andare tutto bene?".

ll noto comico romano, oltre che attore e presentatore, vanta una lunga carriera alle spalle. Inizia nel 1978 con il teatro, poi esordisce in televisione come comico nel 1989, partecipando alla decima edizione di Fantastico.

La sua carriera di divide tra teatro e programmi televisivi. Il pubblico lo ricorda soprattutto per la sua partecipazione al programma satirico Colorado nelle stagioni 2004-2007. In seguito viene scelto come concorrente di Ballando con le Stelle; nonostante l'eliminazione già dalla prima puntata, riesce a catturare l'attenzione del pubblico. Recentemente (2017) gli viene affidata la copertina comica del programma DiMartedi e nel 2018 gareggia nella terza edizione del Grande Fratello Vip.

Nel 2020, su Rai 2 in prima serata, Battista è il protagonista dello show "Poco di tanto".

Info prevendite: 346-7513610