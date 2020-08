Beethoven a 250 anni dalla nascita, concerto-lezione nella Chiesa di Santa Filomena

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Appuntamento giovedì 6 agosto, dalle ore 21,30, presso la Chiesa di Santa Filomena a Vasto per il concerto-lezione organizzato in onore del 250° anniversario della nascita di Ludwing van Beethoven.

In programma la Sonata Waldstein n. 21, Op. 53 in Do maggiore (eseguita su pianoforte Perrone & Maza, inizi xx sec.) con protagonista Michele Taraborrelli.

L'evento è proposto dall'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, dall'Istituto per la Storia di Vasto e dalla Pro Loco Città del Vasto.