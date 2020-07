'La Marina in Musica', il mercoledì 4 band protagoniste nelle piazze del centro riviera

La Marina in Musica è il titolo della serie di concerti che prenderà il via stasera alle ore 22.

Contemporaneamente, in quattro luoghi diversi della zona centrale della riviera (in Piazza Rodi, Piazza della Guardia Costiera, Rotonda di Viale Dalmazia e Piazza Olivieri) sarà possibile assistere ad esibizioni live.

“La Marina in Musica è un’altra delle novità dell’estate 2020 - dichiara l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - organizzata dal Comune di Vasto in sinergia con il Consorzio Vivere Vasto Marina. Ogni mercoledì sarà dunque possibile ascoltare musica di vario genere scegliendo tra ben quattro location. Nei mesi di luglio ed agosto nelle 7 date previste - per un totale di 28 concerti dal vivo - le 4 band ogni sera coloreranno di note i caldi mercoledì d'estate con proposte musicali davvero interessanti. Così come fatto per le 'Piazze della Musica' credo sia il giusto modo per ravvivare una serata infrasettimanale grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale ed i Consorzi, nonché con la partecipazione di molti degli operatori commerciali del centro e della marina. Il mio grazie va a loro ed alla direzione artistica curata da Lino Molino e Davide Marcone”.