Al via 'Sax on the Beach', concerti in spiaggia al tramonto

Si intitola "Sax on the Beach" la serie di concerti al tramonto, al via oggi, di scena, tutti i lunedì di questa estate 2020, in tre caratteristiche spiagge vastesi, quelle di Punta Penna, di Punta Aderci e Mottagrossa.

Gli appuntamenti saranno gratuiti ed in osservanza del protocollo "Covid”. A promuovere gli appuntamenti è l'Assessorato al Turismo.

«Il rispetto delle regole è fondamentale - dice in merito l'assessore Carlo Della Penna - e come Amministrazione abbiamo tutta la volontà di proporre eventi ed iniziative anche per quest'anno, così come fatto negli anni passati, ma dobbiamo garantire che non si verifichino assembramenti durante gli eventi e che la normativa anti-Covid 19 sia integralmente rispettata. Dobbiamo assicurarci che le manifestazioni siano effettivamente sostenibili. Sono certo che i cittadini vastesi ed i turisti capiranno il momento delicato che stiamo vivendo».

Primo appuntamento oggi, lunedì 13 luglio alle 20, sulla spiaggia di Punta Penna.