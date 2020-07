'Le Piazze della Musica', i primi appuntamenti

Nella serata di oggi, 9 luglio, primo appuntamento con “Le Piazze della Musica”, cartellone di eventi musicali che andrà avanti nell'arco di questa stagione estiva in tre punti del centro cittadino.

Piazza Barbacani, Via Adriatica, Piazza Pudente, ogni giovedì dalle ore 22 in poi faranno da cornice a concerti con protagonisti gruppi locali.

“Diversi musicisti - sottolinea l’assessore al Turismo Carlo Della Penna - si esibiranno dal vivo gratuitamente, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di poter vivere amabilmente i luoghi più suggestivi del centro storico della nostra città. Ringrazio chi ha curato l’evento, il presidente Marco Corvino ed il Consorzio Vasto in Centro, nonché tutte le attività commerciali che anche quest’anno hanno aderito a questa rassegna, dando seguito ad un progetto che la scorsa estate è stato molto apprezzato.

Un immenso grazie a Lino Molino e Davide Marcone che hanno curato la direzione artistica”.

Gli appuntamenti odierni: l'Histonium Jazz Trio in Piazza Barbacani, Dalla poesia alla musica di De André in Via Adriatica e la Piccola Orchestra Underground in Piazza Pudente,