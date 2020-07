Mercatini estivi della Pro Loco, arte del saper fare e artigianato creativo con buoni riscontri

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si sono concluse con successo la prima edizione del 'Mercatino dell’Arte del Saper Fare' avvenuta sabato 4 luglio a Vasto Marina e la quarta edizione del 'Festival dell'Artigianato Creativo' con tappa unica domenica 5 a Vasto in Piazza Rossetti.

Due giornate organizzate in collaborazione dalla Pro Loco 'Città del Vasto' e Pro Loco San Salvo, con il patrocinio del Comune di Vasto.

Numerosi gli stand di artigiani ed artisti professionisti provenienti da Abruzzo, Molise e Puglia, che nell’ esporre i frutti del loro ingegno e della loro abilità hanno attirato l’attenzione di molti turisti e vastesi. Sulle bancarelle si sono potute ammirare opere di scultura, pittura, disegno ed incisione oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, borse realizzate all’uncinetto e bigiotteria d’arte.

Il 'Mercatino dell’Arte del Saper Fare' avrà due nuovi appuntamenti per sabato 6 e giovedì 22 agosto in Viale Dalmazia a Vasto Marina dalle 17 in poi.