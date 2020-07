'Libri al Chiostro', buona la prima con Pietrangelo Buttafuoco

Nonostante la pioggia, riuscita serata ieri per la presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuoco "Salvini e/o Mussolini", primo appuntamento della rassegna 'Libri al Chiostro' su iniziativa della Pro Loco 'Città del Vasto' e della Libreria di via Cavour.

"Una serata che sembrava persa - si legge in una nota - e che alla fine è andata nel migliore dei modi con tanta gente, nonostante gli spazi e le regole di sicurezza da rispettare e far rispettare. Ci dispiace per le tante persone che sono venute e che alla fine sono state costrette a rinunciare. Abbiamo apprezzato un Buttafuoco prorompente e pieno di 'elegante ironia' che pochi, come lui, sono in grado di esprimere. Un Buttafuoco che ha incantanto. E' stata un'esperienza indescrivibile vedere i volti e l'attenzione dei presenti letteralmente ammaliati nell'ascoltare le parole di Buffafuoco mai fuori luogo ed al tempo stesso pungente. Una serata molto piacevole, apprezzata da tutti, che poi è terminata con la diretta dalla 'Libreria' di Vasto su Rete 4 per 'Stasera Italia'.

Rivolgiamo un grazie particolare a quanti hanno partecipato: a Pietrangelo Buttafuoco per la sua graditissima presenza a Vasto, un grazie a Stefano Angelucci Marino ed alla 'Libreria', alla Curia ed al 'Collegio Histonium' per averci ospitato e collaborato, al Comune di Vasto per il patrocinio, ed al Direttivo della Pro Loco 'Città del Vasto'.

Non mancate venerdì prossimo, 10 luglio, alle 21.30, sempre presso il Chiostro dell'ex Curia Vescovile, con Romano De Marco ed il suo libro 'Il cacciatore di anime"'.