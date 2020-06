Don Carlo Di Francesco tra i nuovi sacerdoti della diocesi di Chieti-Vasto

"In una società spesso caratterizzata da consumismo e ricerca del potere e del piacere, un giovane che decide di consacrarsi al Signore per il servizio della Chiesa e dell’umanità nel sacerdozio è un segno di speranza per tutti, richiamo vivente ad amare Dio al di sopra di tutto e il prossimo come se stessi. Perciò è un grande dono per tutti noi il fatto che tre nostri giovani, Nicholas, Luigi e Carlo, saranno ordinati sacerdoti da me in Cattedrale a Chieti giovedì 25 giugno alle ore 17. Chiedo a tutti di accompagnarli con la preghiera di ringraziamento e di intercessione e tutti benedico".

Così monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, in vista della solenne celebrazione di oggi pomeriggio a Chieti per l'ordinazione di tre nuovi sacerdoti della diocesi.

Don Nicholas Di Crescenzo, di Guardiagrele, Don Luigi Genovesi, di Atessa, e Don Carlo Di Francesco, di Cupello, riceveranno dal vescovo Forte l’ordine del Presbiterato. I tre giovani hanno ultimato il loro percorso di studio e formazione teologica nel Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” di Chieti, retto da don Antonio D’Angelo.

Lo stesso vescovo ha già dato gli incarichi ai tre: don Nicholas sarà nuovo parroco a Santa Maria dell’Olmo di Archi e al Santissimo Salvatore di Piane d’Archi; don Luigi Genovesi sarà alla guida delle parrocchie di Santa Maria del Popolo a Bomba e di San Nicola di Bari a Pennadomo. Infine, don Carlo Di Francesco sarà il nuovo parroco al Santissimo Salvatore di Palombaro.

Domenica i tre novelli sacerdoti celebreranno le loro prime Messe: don Nicholas alle 18,30 (all’aperto) in piazza Garibaldi a Guardiagrele; don Luigi alle 11,15 nella Chiesa di San Leucio ad Atessa e don Carlo alle 18.30 in piazza Garibaldi nella sua Cupello.

La celebrazione odierna sarà trasmessa in diretta tv da Rete 8.