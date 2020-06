Covid-19 e gestione della 'fase 2': "Manteniamo alta la guardia"

Il Rotary Club Vasto organizza un incontro on line per parlare della gestione della pandemia Covid-19 nella fase 2 e delle strategie da mettere in atto per affrontare una possibile ripresa della curva epidemica.

L’incontro, in programma venerdì 19 giugno, alle 18.45, si svolgerà sulla piattaforma informatica Zoom cliccando le seguenti credenziali:

MEETING ID 828 1045 5355 - PW 242629.

I relatori dell’evento saranno il dott. Angelo Muraglia, Direttore Sanitario ASL 02 Abruzzo, la dott.ssa Maria Pina Sciotti, U.O. Malattie Infettive Ospedale Vasto, il dott. Antonino D’Ercole, U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Vasto, e il dott. Pasquale Colamartino, del Centro Regionale Sangue Abruzzo.

L’evento, coordinato dall’Avv. Arnaldo Tascione, Presidente del Rotary Club Vasto, è aperto a tutti gli interessati e fornirà utili informazioni per comprendere meglio cosa è necessario fare per evitare un nuovo diffondersi del contagio.

“Abbiamo voluto questo incontro - spiega Tascione - per non abbassare la guardia davanti a questo nemico invisibile. Il Rotary Club Vasto si è impegnato molto nella fase 1 della pandemia con donazioni di vario genere alle strutture sanitarie, come il ventilatore Hamilton T1 all’Ospedale di Vasto oltre a vari dispositivi di sicurezza personale. Vogliamo continuare a mantenere alta la guardia e informare e rendere i cittadini maggiormente consapevoli dei rischi legati alla pandemia”.