'La musica non si ferma': il concerto virtuale dell'Orchestra Giovanile 'Rossetti'

Lavoro instancabile, sacrificio, impegno, dedizione, ma anche tante soddisfazioni. Avremmo suonato il 2 giugno 2020! Non è stato possibile, ma non ci siamo dati per vinti ed eccoci qui… la musica non si ferma, l‘Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti non si ferma… uniti come sempre!

Suoniamo senza direttore rafforzando l’idea del lavoro d’insieme, condividendo il pensiero musicale e interpretativo: un’Orchestra che vive, suona e respira insieme… anche a distanza!

L’Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti di Vasto è composta da 70 esecutori delle classi dell’indirizzo musicale, dai Prof di strumento Roberto Laccetti (chitarra), Andrea Di Mele (violino), Mauro Gallo (pianoforte) e Selina De Santis (flauto traverso).

Un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, per il sostegno e l’incoraggiamento.

Vi aspettiamo al VIRTUAL CONCERTO il 2 giugno ore 21 cliccando sul seguente link:

https://youtu.be/eZtw42b5xNw