In partenza “Narrazione e scuola ai tempi del Covid-19”

In questo periodo di profondi cambiamenti nei rapporti sociali l'insegnamento ha dovuto adattarsi velocemente raccogliendo nuove sfide.

La conversione tecnologica può aver sortito un effetto sul piano della programmazione didattica tuttavia, a prescindere da questa, è la relazione, la presenza, il clima dell'aula, ad aver risentito di più del cambiamento.

Lo spazio educativo - per l'insegnate come per lo studente - si è trasformato in uno spazio virtuale, dove per la prima volta la scuola, entrando dentro le case, rimane svuotata nel "luogo" che la contraddistingueva. Lo stesso spazio, interpersonale e formativo, resta sospeso in un sovraordinato clima di incertezza.

Quale contributo può dare la scrittura in un simile scenario?

Cosa può fare la narrazione a favore dell'insegnamento?

Il workshop esperienziale della durata di 2 ore rappresenta uno spazio in cui tracciare in vivo degli espedienti in direzione di possibili risposte.

Rivolgendosi a maestri ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado intende fornire un nesso trasversale al più ampio apprendimento.

La partecipazione è gratuita, il workshop online si inaugura venerdì 5 giugno alle 18:00.

E' possibile accedere tramite Facebook.

Info: pagina Facebook WriteClub Lab; writeclublab@gmail.com oppure 338 986 6874 - WriteClub Lab