Casa di Salute Ricci, la medicina al servizio dei più deboli

In Via Roma a Vasto affianco ad un noto panificio, sorge ancora intatta una casa a due piani vecchio stile che riporta sulla facciata la scultura di un volto umano circondato da una corona di alloro.

Persone della mia generazione, ma probabilmente anche qualcuno di quella prima, non erano a conoscenza della “Casa di Salute Ricci”, una clinica privata fondata nel 1912 da Filoteo Ricci e dal padre Alfonso personaggi dediti al mestiere di dottori. E bene sì, Vasto nel lontano 1912 godeva di una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario pubblico che, stando alle documentazioni dell’epoca, pare esser stata anche molto all’avanguardia aprendo le porte ad eccellenze della medicina che venivano periodicamente a visitare e quindi diffondendo anche la medicina specialistica, adoperando le migliori strumentazioni di quei tempi.

Ma chi era Filoteo Ricci? Era un personaggio di spicco impegnato soprattutto nel sociale e molto vicino alle istituzioni ecclesiastiche, tanto da farsi assistere nella clinica proprio dalle Suore della Croce e dare prestazioni a titolo gratuito alle varie case di cure e conventi del posto. Dapprima si laureò in medicina all’Università di Bologna nel 1911 ed inseguito cominciò a ricoprire numerosi incarichi istituzionali durante il periodo fascista, adibendo la sua clinica al ricovero gratuito dei feriti di guerra durante la guerra del ’15-’18.

Sempre pronto ad essere al fianco dei più deboli nel 1913 fondò la Croce Rossa di Vasto di cui fu Presidente e proprio nello stesso anno fu intitolato Cavaliere dell’Ordine di Italia, ma tanti furono gli incoronamenti alla carriera che ricevette.

Alla morte di Filoteo Ricci gli succede il figlio Alfonso, medico specialistico in Radiologia Medica e Terapia Fisica, che porterà avanti ancora per molti anni la clinica.

Un bello stralcio di assistenzialismo medico del nostro paese, in un’epoca dove sicuramente non vi erano le risorse presenti sul campo come ai giorni d’oggi e che merita di essere conosciuta dalle nuove generazioni.