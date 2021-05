Un aereo si schianta sulle case di San Michele: 70 anni fa un giorno triste per Vasto

11 maggio 1951: un caccia militare Lightning P-38 pilotato dal vastese Francesco della Guardia si schianta su alcune case del quartiere San Michele, provocando la morte del pilota e di altre sei persone.

Non è facile parlare di questo episodio che ha distrutto famiglie ed ha segnato psicologicamente e, in alcuni casi, fisicamente, le persone scampate per miracolo alla morte.

Sono passati esattamente settant’anni da quel triste giorno, ma ancora tanti sono i rancori che accompagnano questa vicenda, forse per le cause dell’incidente mai del tutto chiarite, ed anche perché la stessa commissione tecnica, nominata per l’occasione, ammise il possibile errore del pilota, ma non escluse possibili guasti tecnici.

