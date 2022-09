Ci ha lasciati Augusto Capodicasa

Il presidente regionale della Federazione Italiana Scuole Materne, Augusto Capodicasa ci ha lasciati. È stato Presidente provinciale per Chieti e Pescara, incaricato in diverse aree della federazione nazionale e nelle varie commissioni dei tavoli tecnici regionali e Presidente della FISM Abruzzo.

Il ricordo di Angela Di Fabio, Consigliere nazionale FISM per l’Abruzzo, (componente della commissione nazionale Cultura e Futuro, componente del direttivo provinciale, coordinatrice della rete di scuole del vastese ed Alto Vastese) “Ciao Augusto, sei salito in cielo troppo presto ed inaspettatamente, ma nei tempi giusti per accertarti che le scuole paritarie federate, 0-6 e 0-3, avessero tutta la documentazione ed i mezzi per iniziare il nuovo anno scolastico.

Grazie Augusto, per aver curato e custodito le nostre scuole e per essere stato un eccellente interlocutore e mediatore con l’Ufficio Scolastico Regionale, con la Regione Abruzzo, con la Federazione Nazionale; per aver accompagnato le nostre scuole dell’infanzia ad inserirsi nel sistema pubblico di Istruzione attraverso la LEGGE 62 del 10 marzo 2000.ì; per aver creduto e promosso, attraverso la tua testimonianza e motivazione, l’identità’ delle scuole cattoliche, di ispirazione cristiana; per la tua saggezza sempre distante dal chiacchiericcio e rivolta ad operare per il bene comune; per averci garantito la tua consulenza, in qualsiasi orario, in qualsiasi luogo ti trovassi e qualunque fosse il tuo stato di salute; per aver lottato vicino alle scuole che hanno attraversato difficoltà gestionali ed amministrative ,al fine di scongiurare la chiusura di un patrimonio culturale della società; per la tua preziosa ed incondizionata amicizia professionale che custodirò, sempre, nel mio cuore e per la tua fiducia.

Carissimo Augusto, continuerai a camminare sulle gambe di tua figlia Monica e di tutti noi che abbiamo collaborato con te, ricordando le tue sagge parole e avendo cura di tutte le realtà a te care.

Grazie Presidente, per aver combattuto, con armi valoriali e rispettose, per i diritti delle scuole paritarie, per avermi mostrato, fin dal mio primo anno d’insegnamento, l’importanza delle scuole FISM, per la tua fiducia, per l’incondizionata stima ed amicizia professionale.”