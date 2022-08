Cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Vittorio Emanuele Russo, Priore della Confraternita Sacro Pio Monte dei Morti

E’ venuto a mancare all’età di 85 anni l’avvocato vastese Vittorio Emanuele Russo, Priore Emerito della Confraternita Sacro Pio Monte dei Morti.

“Vittorio Emanuele Russo”, scrive in un messaggio di cordoglio l’assessore Nicola Della Gatta, “ha profondamente amato la nostra Vasto, le sue tradizioni e ha saputo farlo non perdendo mai la speranza che i più giovani siano consapevolmente depositari di quei valori. "Vasto è un paradiso - amava dire - e in quanto tale nel tempo deve rifiorire. Io ho molto fiducia nei giovani". "Tu pensa a seminare, la semina è la parte fondamentale del lavoro, quella che ti prepara alle migliori soddisfazioni". Questo l'ultimo messaggio che ha voluto donarmi in un dialogo che, come sempre, finiva per arricchirmi di conoscenza. A Dio, caro Avvocato!"

I funerali si terranno nella Chiesa di Santa Maria Maggiore giovedì 25 agosto alle ore 11.