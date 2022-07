È venuta a mancare Gina Schiara, Vedova Pagliuca. Ne danno il triste annuncio i figli Adele e Gennaro, la nuova Rosetta, i nipoti e parenti tutti.

La signora Gina è stata titolare con il marito Leonardo Pagliuca dell’Abbigliamento Pagliuca in Via Canaccio, detto Pizzilong, per molti anni ed è stata sempre apprezzata la sua gentilezza e professionalità.

I funerali saranno celebrati domenica 3 luglio alle ore 8,30 presso la Chiesa del Sabato Santo.

Condoglianze alla famiglia