Ciao, Rossana Cicchini!

“Ciao Rossana,” commenta con emozione Angela Di Fabio, coordinatrice pedagogica e docente della Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello, “sei salita in cielo troppo presto. Tu sei stata la nostra amica speciale, una grande benefattrice. Ti ricorderemo per la tua magnanimità, lealtà, sincerità e stile di vita, continueranno a vivere attraverso la tua famiglia, ricolma di valori. In questi anni, hai donato immenso bene, ora, con grande consapevolezza sappiamo che Dio aveva bisogno di te! La tua grande eredità morale sarà linfa vitale del cuore di chi ha incrociato il tuo cammino.”