Cordoglio per la salita al cielo del Prof. Antonino Pastorelli.

Una grave perdita per la città e per il mondo della cultura e della scuola, perché viene meno un giurista, promotore di diverse iniziative per la formazione dei giovani.

Studioso attento, che ha contribuito alla crescita di tantissimi ragazzi.

Ricorderò sempre la sua disponibilità, il suo impegno e la sua bontà nei confronti degli alunni del Liceo Classico Lucio Valerio Pudente.

Alla moglie Giulia, alle figlie Gina, Elisa e Grazia, alla famiglia tutta le più sentite condoglianze.

Francesco Menna sindaco di Vasto