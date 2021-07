E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Aglaia Elisabetta De Gioia Ved. Vallarolo.

Condoglianze a tutta la famiglia che in questi anni è stato esempio per tutti per come si è presa cura amorevolmente della signora Aglaia.

I funerali saranno celebrati Giovedì 15 luglio alle ore 10,30 nella Parrocchia di San Paolo Apostolo, muovendo anticipatamente dall’Ospedale Civile di Gissi.