Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore l'ultimo saluto a Valter Marinucci

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 aprile, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali di Valter Marinucci.

La salma, da ieri, è nella Sala del Commiato presso il cimitero. Il rito funebre, alle ore 15:30, sarà anche diffuso in diretta sul canale Youtube della Parrocchia di Santa Maria Maggiore "per dare la possibilità, alle tantissime persone che lo hanno conosciuto, di unirsi alla preghiera avendo noi in chiesa al massimo 200 posti. Portiamo nel cuore e nella preghiera questo nostro fratello che ha amato e servito la Chiesa", dice il parroco Don Domenico Spagnoli.