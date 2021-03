All'età di 74 anni, si è spento Liberatore Celano.

I funerali saranno celebrati venerdì 12 marzo alle ore 10 nella Parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto .

Vasto perde un grande uomo, un amico speciale, onesto, giusto, dedito alla propria famiglia. Tanti lo ricordano nella sua passione per le gare, per i motori, per le marmitte. E’ stato per molti un maestro di vita. Le sue corse continueranno ora in paradiso, senza fine.

Sentite condoglianze alla famiglia.