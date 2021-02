Il saluto di cordoglio dei dirigenti scolastici del Vastese verso Silvana Marcucci

I dirigenti scolastici del Vastese si uniscono alla famiglia Marcucci, nel cordoglio per la morte improvvisa della cara Silvana, collega stimatissima, donna di grande cultura, da sempre a servizio della scuola. La sua passione per la vita, il suo lavoro instancabile per la comunità, espressione della bontà del suo animo e del suo amore per i giovani, la sua gioia contagiosa e la sua competenza hanno lasciato un indimenticabile ricordo nella comunità scolastica del Vastese. Che il suo esempio sia per noi una guida, perché le attività che ha intrapreso trovino continuità e sviluppo con il nostro operato.

Grazie Silvana!