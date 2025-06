Apre a San Salvo Not Only Rent di Gino Ciavatta, autonoleggio a breve e lungo termine per aziende e privati

Inaugurata la sede della Not Only Rent di Gino Ciavatta, a San Salvo in via Grasceta 78. Il giovane imprenditore Sansalvese, da sempre appassionato di autoveicoli, ha dato iniziazio alla sua attività di autonoleggio a breve e lungo termine per aziende e per privati. In un contesto storico e sociale in cui sempre più persone ricorrono all’ opportunità del noleggio piuttosto che l’acquisto della vettura, Not Only Rent si propone con soluzioni personalizzate per tutte esigenze e ogni tipo di budget. Gino Ciavatta saprà valutare ed indicare quella che potrà essere la scelta più economica e vantaggiosa rispetto alle vostre volontà.

Per appuntamenti, preventivi e informazioni generali è possibile contattare il numero 327 3146017