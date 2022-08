'Trittico' di super eventi al Baja Village

Si apre una settimana di eventi piena e coinvolgente al Baja Village: un tris di appuntamenti di notevole impatto nel locale di Punta Penna.

Si inizia sabato 13 agosto ed il menù è doppio con Kungs e Albert Marzinotto. Il popolo della notte è pronto a tuffarsi in una proposta musicale e di spettacolo che ci si attende intensa ed appassionante con nomi di caratura internazionale.

Si prosegue, poi, con Thorn e Nicola Zucchi, dj performer e dj che saranno protagonisti dell’evento ‘special’ di Ferragosto, lunedì 15, per vivere appieno una delle dati più importanti del calendario estivo.

E, a chiudere quello che è davvero un ‘super trittico’ di appuntamenti ecco l’incontro, sabato 20, con Ralf & Leon per l’atteso “After Party” del Jova Beach Party che venerdì e sabato prossimi sarà ospitato in spiaggia a Vasto Marina.

La direzione del Baja e tutto lo staff vi aspettano e colgono l’occasione per augurare un Buon Ferragosto all’affezionata clientela.

Prevendite sul circuito Ciaotickets

Info e prenotazioni privè: 389-6281198