‘Zerogradi’, la ‘dolce attesa’ sta per finire: mercoledì 13 luglio l’inaugurazione

La ‘dolce attesa’ sta per finire: è in programma mercoledì 13 luglio, dalle ore 18 alle 20, l’inaugurazione della Gelateria ‘Zerogradi’, nel cuore del centro storico di Vasto. Locale moderno, attrezzato e funzionale, in piazza Lucio Valerio Pudente n. 6, nei pressi di Largo del Fanciullo, a lato della Cattedrale di San Giuseppe.

Tutto è pronto per la degustazione di un gelato artigianale buono e genuino, realizzato con latte fresco di alta qualità e materie prime selezionate.

“La nostra volontà è di offrire un prodotto di punta, tradizionale, ma anche contemporaneo. Gusti classici, ma anche alcune ‘chicche’, tutte da scoprire, e poi stagionali, anche vegan e per intolleranti al lattosio, preparati nel nostro laboratorio a vista”, sottolineano i titolari che invitano vastesi, visitatori e turisti a provare il gelato ed a familiarizzare con il nuovo locale.

‘Zerogradi’ vi aspetta: ci vediamo in centro a Vasto per un appuntamento… ‘da leccarsi i baffi’.