Sta per partire il Corso Teatrale Propedeutico estivo

Ottanta ore di lavoro per i giovani che vogliono prepararsi per i provini delle scuole di teatro e le accademie nazionali (e per tutti quelli che vogliono fare una esperienza formativa di assoluto livello), un corso propedeutico realizzato in collaborazione con l’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. Lavoreranno al Teatro Studio per questo progetto pedagogico Claudio de Maglio (Direttore Accademia D’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine), Maril Van Den Broek, Nicoletta Oscuro e Hugo Samek (docenti Accademia D’Arte Drammatica “Nico Pepe”).

Info e iscrizioni al n. 340.9775471 o info@teatrodelsangro.it.