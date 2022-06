“Tutto Shakespeare in una notte” Regia di Antonio Ligas

Presso il Grido CineTeatro in via Madonna dell'asilo 13, a Vasto, Sabato 25 giugno 2022 alle ore 21,00 l’Accademia del Grido, in collaborazione con la Compagnia Stabile del Molise Teatro Studio, porta in scena “Tutto Shakespeare in una notte” con la regia di Antonio Ligas. Movimento Scenico di Alisia Ialicicco, direzione Artistica di Paola Cerimele e Raffaello Lombardi, con Rossana Avolio, Giulia Bardoni, Miriam Cardillo, Michele Di Spalatro, Paola Di Tanna, Emily Gabriele, Mariachiara Immarino, Giorgia Milantoni, Rosanna Pacchioli, Thais Petragnano, Rebecca Scardapane.



Biglietto - Posto unico: Intero 8,00 €, Ridotto (fino ai 12 anni) 5,00 €.

Info point & vendita biglietti: Mpa Music Player Academy, C.so Mazzini, 167 Vasto, Whatsapp: 3468938206