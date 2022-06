Taste of Vasto propone “Cartoline da Vasto”

Taste of Vasto propone nel periodo da Giugno a Settembre vari incontri denominati “Cartoline da Vasto”.

“Sono attività culturali social Bilingue”, spiega Annamargareth Ciccotosto, organizzatrice, “pensate per condurre turisti e viaggiatori nei luoghi più caratteristici e insoliti della città. L'obiettivo è quello di far riportare loro a casa una "Cartolina" ricordo memorabile e tangibile della nostra città favorendo un passaparola virtuoso, ma al contempo parte di un'azione attiva.”

E’ previsto un calendario di appuntamenti che copre tutta l'estate tra Vasto Centro e Vasto Marina, per un’iniziativa aperta a tutti, anche ai bambini, ai turisti e non, con una durata di 1,5 h, per un massimo di 20 persone.

Il costo per adulti è di € 3,00, per i bambini è gratuito. La prenotazione è obbligatoria.

Nella passeggiata al centro di Vasto il luogo di ritrovo è il Castello Caldoresco, mentre la passeggiata a Vasto Marina il ritrovo è il piazzale antistante al Circolo Nautico.

Per info e prenotazioni: +39 327.7374012, mail: tasteofvasto@gmail.com