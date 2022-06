Simpatica iniziativa che unisce gelato e libri proposta dalla Cartoleria Universal e l’Antica Gelateria Artigianale da Costantino. “Ice-cream & Book” è riservata dal 1 luglio al 31 agosto a tutti i bambini di tutta Vasto e del Vastese che prenoteranno i libri per la scuola primaria, in cambio riceveranno un buono per gustare gratuitamente un cono dall’antica gelateria di Costantino entro e non oltre il 15 settembre.