Dichiarazione dei redditi? Sorridi câ€™Ã¨ la Ricoclaun

È tempo di dichiarazione dei redditi! Si può scegliere anche quest’anno di firmare per il sostegno degli enti del Terzo Settore il 5 x 1000. A te non costa nulla, è completamente gratuito.

Il 5 per mille non è altro che una quota (lo 0,5%, appunto) dell'IRPEF, l'imposta sul reddito, che lo stato destina a enti che si occupano di attività socialmente rilevanti. Se scegli di non firmare e di non donarlo, va a finire nelle casse dello Stato insieme al resto delle tasse. C’è invece la possibilità di donarlo agli enti del terzo settore, meglio se del territorio, che conosci, con cui condividi i valori, le esperienze, che valorizzano il senso della condivisone della comunità.

Non confondere il 5 per mille con altre misure: l’8 x 1000 è la quota che può essere destinata alle confessioni religiose, Il 2 x 1000 invece è la quota percentuale dell’IRPEF che il contribuente può destinare ai partiti politici.

Per devolvere il tuo 5×1000 sui modelli della dichiarazione dei redditi, firma per il sostegno degli Enti del Terzo Settore e indica C.F. 92038000698, destinandolo alla Ricoclaun. Con la tua firma, in questo modo porti il sorriso dei volontari della Ricoclaun negli hub vaccinali e, dove possibile, negli ospedali, nelle case di cura e ovunque ci sia sofferenza e bisogno di una parentesi di leggerezza. Trasforma la tua firma in allegria!

La campagna pubblicitaria del 5 x 1000 Ricoclaun di questo anno è stata ideata con la collaborazione di Costanzo D’Angelo come fotografo e dello studio di Andrea Romboli, con tre simpatici bambini in primo piano e con lo sfondo dei clown Ricoclaun, conosciuti a Vasto dal 2004 in tantissime attività di clownterapia.

Con il tuo 5 x 1000 destinato alla Ricoclaun trasformi la tua firma in allegria.

Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi