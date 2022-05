Il progetto Erasmus della NDD a Jasci & Marchesani per riscoprire storia, cultura ed enogastronomia del territorio

Le delegazioni straniere provenienti dalla Germania, Francia, Grecia e Spagna a Jasci & Marchesani a Vasto con il progetto Erasmus promosso dalla Nuova Direzione Didattica con il progetto: "Partons a la decouverte du patrimonie de nos voisins europeens " per promuovere le attività di scoperta delle nostre tradizioni legate alla storia, alla cultura, all’enogastronomia del nostro territorio, in particolare quella legata alla laboriosa e paziente cura delle vigne.

“Quando si parla di tradizione”, ha commentato il dirigente della NDD, Concetta Delle Donne, “non può mancare quella legata alla laboriosa e paziente cura delle vigne ed una nota azienda locale, leader nella produzione di vino, ha ospitato l’intera delegazione proponendo una degustazione dei loro vini migliori, premiati a Vinitaly ed omaggiandoli di una bottiglia di vino. La cortesia e la professionalità che contraddistingue l'azienda hanno entusiasmato i nostri ospiti che sono stati molto interessati dall'esperienza.

“I docenti, dopo una breve visita dell’azienda, sono stati deliziati con una divertente degustazione nella Bottaia”, racconta Federica Di Blasio titolare con il marito Nicola Jasci, “dove hanno assaggiato i nostri vini più rappresentativi, tra cui il Montepulciano mentre i bambini in giardino hanno avuto una fresca merenda. Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per questo evento, in particolare mia cognata Teresa, nonché collaboratrice aziendale e mia nipote Claudia che con le sue amiche sono entrate subito in sintonia con i bambini e li hanno fatti divertire. Un ringraziamento va anche al mio papà, Pietro, che con il suo drone ha fatto delle magnifiche riprese. Per noi, è stata una bellissima esperienza e credo che anche loro, porteranno nel cuore questo pomeriggio all’insegna del divertimento e della cultura.”