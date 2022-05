L'amore per il calcio è una cosa che ho dentro da sempre.

Onorati dell'ospitata negli angoli dello stadio di Benevento in occasione della partita Benevento-Spal.

Un momento di promozione nuova per l'Hotel Venezia e per Vasto Marina in un area fondamentale per il turismo di prossimità per la nostra zona.

Forza Benevento!

Angelo Pollutri, gestore Hotel Venezia - Vasto Marina