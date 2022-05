“Upcycling” nel Liceo Artistico di Vasto con la Scuola di Sartoria di Rosanna Priori

E’ nato nel Liceo artistico “Pantini Pudente” di Vasto il progetto “Upcycling” che lo lega alla Scuola di Sartoria di Rosanna Priori. Sono coinvolte la terza e la quarta A di Arti Figurative, con il coordinamento della prof.ssa Angelo Ruberto, in un corso composto da sei lezioni.

“L’upcycling è la soluzione creativa per ridare nuova vita ad un capo già esistente, includendo la tecnica, l’estetica e il problem solving”, spiega Rosanna Priori. “In questo periodo storico non possiamo non tenere conto di come l’industria della moda sia una delle maggiori cause dell’inquinamento globale. La Fast Fashion ci ha spinto a comprare tanti capi di abbigliamento a basso costo e ad indossarli per poco tempo. In questo modo abbiamo riempito le discariche delle nostre città e prodotto inquinamento dovuto alla loro produzione, oltre ad aver contribuito allo sfruttamento dei lavoratori sottopagati. Negli ultimi anni gli stilisti si stanno dirigendo sempre più verso una Moda Sostenibile. Per evitare di produrre ancora, possiamo riparare i capi che sono già nel nostro armadio, riadattarli e tornare ad indossarli più belli di prima. Nel corso che propongo, i ragazzi riparano e ridaranno valore ad un capo di abbigliamento con varie tecniche, utilizzando scarti di tessuto, fili e lane colorate, perline ecc.. In questo modo investendo tempo, tecniche e creatività, impareranno a salvare un vestito che altrimenti andrebbe buttato. I ragazzi sono entusiasti di esprimere il loro talento creativo anche in questo campo!”.