"Piccola Baccaleria dell'Hotel Venezia", a Vasto Marina un nuovo spazio esclusivo

Grandi novità a Vasto Marina. Presso l'Hotel Venezia è nata la "Piccola Baccaleria".

Si tratta una saletta privé, per un massimo di 25 persone, per degustazione principalmente di baccalà, ma anche di altre specialità di pesce o carne. La saletta sarà intitolata a Mario Pascucci, chef vastese scomparso un anno fa.

Un ambiente esclusivo, ma anche familiare, ricercato e riservato. Ideale per appuntamenti di lavoro o per eventi (compleanni, lauree, piccole ricorrenze).

Si potrà accedervi solo con prenotazione. Per rendere ancora più unica la tua cena o il tuo pranzo c'è la possibilità che questi ultimi siano accompagnati dalla avvolgente e rilassante musica del piano bar del musicista Giulio Federici.

Piatto forte ovviamente il baccalà in tutte le sue mille declinazioni, che è d'altronde la grande scommessa gastronomica del gestore dell'Hotel Venezia Angelo Pollutri.

Quest'ultimo tiene a precisare che: "Il mestiere dell'albergatore sta cambiando e il legame con il territorio è sempre più fondamentale e non basta più puntare sui servizi classici di un hotel. La promozione di un territorio passa per la gastronomia e le tradizioni culinarie che devono essere sempre più un binomio originale ed esclusivo.

Abbiamo scelto il baccalà perché fa parte di quei prodotti a conservazione naturale che caratterizza la cucina del territorio Vastese sia al mare, che in collina e in montagna.

Oltre al privé continuiamo con le serate sul nostro terrazzo nel fine settimana con la musica sempre presente.

Il privé lavora tutti i giorni a pranzo o a cena per occasioni come compleanni, anniversari e feste di laurea. Nei fine settimana abbiamo la promozione "B&B" Bed & Baccalà per chi viene da fuori regione".

Info e prenotazioni: 388-7511940 e 0873-801475.