In occasione della #fashiorevolutionweek la Scuola di Sartoria di Rosanna Priori, organizza il “Mini Corso di Cucito”, dedicato a tutti coloro che vogliono imparare ad accorciare gonne, pantaloni e jeans.

“L’industria della moda produce troppo e ci spinge in un circolo vizioso di consumo eccessivo”, racconta Rosanna Priori, “per combattere questo fenomeno, dobbiamo imparare a riparare e trasformare i capi. Se hai voglia di imparare ad accorciare un pantalone, una gonna o un jeans in modo semplice e preciso: questo è il corso per te! Ti aspettiamo MARTEDÌ 3 MAGGIO, per una giornata dedicata a tutte voi! Presso: Ruggieri dal 1929 Via Nazionale per Lanciano 100/B 66030, Santa Maria Imbaro (CH), ma se ci sono richieste anche a Vasto. Prenota il tuo mini-corso di cucito nei seguenti orari:

1 - Dalle ore 9 alle ore 11

2 - Dalle ore 11 alle ore 13

3 - Dalle ore 15 alle ore 17

4 - Dalle ore 17 alle ore 19

Il costo è € 20,00. Per iscrizioni scrivetemi un messaggio in DM o tramite mail: priori.rosanna@gmail.com