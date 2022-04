Performance artistica “Fotografie Inutili”

Sabato 30 aprile, dalle ore 16,30, a Vasto Marina sarà possibile partecipare a “Fotografie Inutili”, una performance artistica in movimento adatta a tutte le età, con l’organizzazione di Taste of Vasto in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e la Pizzeria Ippocampo.

“Fotografie inutili, archivio fotografico ciclo-diffuso” è il progetto artistico di Luca Bortolato, a cura di Federica Arcoraci, che attraverserà tutta l’Italia su una bici d’epoca per poter dar nuovo valore a vecchie foto dimenticate provenienti da album di famiglia. Le fotografie raccolte dall’artista, così come la bici che userà per il suo viaggio, sono oggetti appartenenti al passato che acquisiranno una nuova vita durante il percorso, grazie all’incontro con il pubblico con il quale Luca dialogherà nelle diverse tappe.

“All’inizio era un’idea”, racconta Luca Bortolato, “poi ha messo radici, dentro e intorno a me. E’ cresciuta, maturata, si è rafforzata. Un anno di lavoro, di organizzazione, di mail, di telefonate, di call e di preparazione fisico/ciclistica. Un viaggio nel viaggio. La voglia di dialogare con luoghi dell’arte, di scambio e idee nuove. La volontà di creare Relazioni (reali) dando nuovo valore ad immagini dimenticate, sconosciute, estranee. È una performance che attraverserà tutta l’Italia su una bici d’epoca per poter dar nuovo valore a vecchie foto dimenticate provenienti da album di famiglia riattivandole attraverso il semplice gesto del donare.

Così nasce il progetto FOTOGRAFIE INUTILI | Archivio fotografico ciclo-diffuso. Ho sempre creduto al potenziale delle immagini dimenticate, create per memorie non mie. Estrapolate dall'album familiare, dove il loro valore era strettamente legato a poche persone, arrivano a noi con un fortissimo valore latente. Ecco che metterle in relazione con altre, nuove persone, genera una loro riattivazione attraverso ricordi e affetti di chi le riceve, a chi nuovamente le custodirà. Il mio sarà un dono a tutti coloro che vorranno partecipare. Molti i luoghi in Italia che hanno abbracciato il progetto, da nord a sud, isole comprese. Musei, enti, fondazioni, associazioni e gallerie d’arte saranno i punti fisici e metafisici nei quali arrivare. 4.300 km pigiando sui pedali di una vecchia bici dimenticata, espressione intrinseca di movimento in 3 mesi di viaggio.”

Durante l’evento artistico sarà coinvolto il pubblico attraverso un’azione performativa: i partecipanti potranno scegliere una tra le “fotografie inutili” che poi l’artista firmerà e timbrerà con luogo e data dell’evento. Sarà possibile un incontro e uno scambio con un duplice atto di scelta, della fotografia da parte del pubblico e del dono da parte dell’artista, per dare una nuova vita all’immagine e per riattivare il valore della fotografia. Le fotografie non più “inutili” verranno dotate così di una nuova vita e l’archivio non avrà più solo un ruolo passivo ma, attraverso il viaggio e la condivisione assumerà la sua massima espressione nel movimento, nel suo essere nomade.

Il Progetto artistico itinerante ha il Patrocinio del Comune di Padova e consentirà di dare vita ad un viaggio basato sulla lentezza e l'osservazione, mettendo in dialogo memorie mai vissute, ereditate ed eterogenee con presenti in avvenire tramite il potere delle foto dimenticate. Un processo di partecipazione collettiva alla memoria come forma di identità personale di luogo, di spazio e di alta sensibilizzazione culturale rivolta all'appartenenza.

Sabato 30 aprile, ritrovo Piazza Olivieri Marina di Vasto alle ore 16,30. Inizio della performance ore 17,00, proiezione video realizzato ore 18,30, Aperitivo e momento di incontro presso la pizzeria Ippocampo ore 19, € 6,00.

Prenotazione obbligatoria Taste of Vasto

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fotografie-inutili-tappa-vasto-321273035297

In caso di pioggia l’evento verrà svolto all’interno della pizzeria Ippocampo.