Una pioggia di medaglie d’oro per Jasci & Marchesani al concorso internazionale Gilbert & Gaillard

Medaglia d’oro nella categoria Vini bianchi e rosati a Jasci & Marchesani con il: Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021, Pecorino Biologico IGT 2021, Riesling IGT 2021 e Nerubè Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 al concorso internazionale Gilber & Gaillard International Challenge.

“La guida del vino Gilbert & Gaillard”, spiega Nicola Jasci, “è un riferimento essenziale per professionisti e amanti del vino provenienti da tutto il mondo. La loro vocazione è promuovere e prescrivere vini di qualità, rappresentativi di un terroir e il know-how di uomini e donne appassionati. E noi, della Jasci & Marchesani, non possiamo che essere fieri ed orgogliosi di aver preso ben 4 medaglie d’oro per questa prima sessione dedicata ai vini bianchi e rosati.”

“Dopo 3 anni, si riparte con Vinitaly”, racconta Federica Di Blasio, “la fiera più importante al Mondo per il settore Vitivinicolo, questa mattina c’è stata una forte emozione nel passare i tornelli e rientrare nello splendido padiglione della regione Abruzzo. Si è partiti alla grande, con già tante nazioni estere presenti e questo non può che renderci orgogliosi, e se il buongiorno si vede dal mattino… non potrà che andare meglio. È stato bello rivedere anche tanti clienti italiani e nei prossimi giorni l’agenda è già piena e ricca di appuntamenti! Non vediamo l’ora di far assaggiare i nostri vini classici e quest’anno c’è anche una “frizzante” novità: Frizz, un vino frizzante, nella versione bianco e rosato, ottenuto con metodo ancestrale, ovviamente e rigorosamente sempre Biologico, da provare!”